Sanofi . La grève se poursuit sur le site de Lisieux

Vendredi 18 octobre, les employés du site Sanofi de Lisieux poursuivent leur grève. "Nous sommes une cinquantaine sur place, la détermination est intacte", rapporte Yohann Nicolas, délégué CGT. Le mouvement, déclenché en raison des craintes liées à une potentielle vente de 50% d'Opella, filiale de Sanofi, se renforce.

Inquiétude face aux fonds d'investissement

Malgré une nouvelle offre du fonds PAI, les syndicats restent sceptiques : "C'est soit la peste soit le choléra qui nous rachète, un fonds de pension reste un fonds de pension, les craintes et les inquiétudes sont toujours là", affirme Yohan Nicolas. Les inquiétudes demeurent fortes pour les 250 salariés du site de Lisieux. Si la présidente de Sanofi France, Audrey Duval, a garanti jeudi 17 octobre la "pérennité" des emplois, des sites de production et du Doliprane, Yohann Nicolas et les syndicats craignent une "casse sociale".