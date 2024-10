Lisieux. Vente d'une filiale de Sanofi : les salariés inquiets, l'exécutif rassurant

Lundi 14 octobre, le ministre de l'Economie Antoine Armand et celui de l'Industrie Marc Ferracci se sont rendus sur le site de production de Sanofi à Lisieux.

Les ministres se sont déplacés pour entendre les préoccupations des salariés et des syndicats concernant l'avenir d'Opella, l'entité de santé grand public de Sanofi, qui produit notamment le célèbre Doliprane. Le groupe pharmaceutique français a annoncé en fin de semaine dernière avoir choisi le fonds d'investissement américain CD&R pour lui céder potentiellement le contrôle de son entité.

Un projet qui inquiète les salariés en termes de souveraineté sanitaire, mais aussi sur le risque de délocalisation. Olivier Barret est délégué syndical, de la branche industrielle d'Opella. "Nous demandons au ministre d'arrêter le projet de cession."

Les salariés et syndicats devant le site Sanofi de Lisieux, en attente de discussion avec les ministres et élus locaux.

Le Doliprane : une fierté française

Antoine Armand l'assure : "Le Doliprane continuera d'être produit en France. Si projet de cession il y a, nous demanderons des conditions précises, fortes et intangibles sur la suite." Il ajoute aussi que des pénalités et des sanctions pourront être mises en place si Sanofi ne respecte pas les conditions de l'accord. La possibilité d'une gouvernance publique n'est pas exclue non plus par le ministre.

Le site Sanofi de Lisieux produit la quasi-intégralité des dolipranes. L'équivalent de 350 boîtes par minute.

Les inquiétudes quant à cette cession sont aussi partagées par les élus locaux. Stéphanie Yon-Courtin, députée européenne du parti Renaissance, et conseillère régionale : "Il y a les paroles et les actes. Au-delà du Doliprane, qui est une vraie fierté française, localement, ce sont aussi des employés qui peuvent être affectés." Le site de Lisieux emploie en effet plus de 250 salariés. Et l'usine produit près de 300 000 boîtes de Doliprane par jour.

La nouvelle de la cession intervient alors que le site de Lisieux est au centre d'un projet d'agrandissement de 20M d'euros, qui permettra d'accroître la capacité de production et de stockage des produits finis.