Rouen. Il se fait voler sa chaîne en or en pleine rue

Jeudi 17 octobre vers 21h15, la BAC de Rouen a été requise à la suite d'un vol en réunion. Deux hommes ont agressé un groupe d'amis en promenade rue du Rempart Martainville. L'un des agresseurs a saisi un jeune homme de 18 ans au cou. Les malfrats ont rapidement pris la fuite et la victime s'est rendu compte, quelques minutes plus tard, que la chaîne en or qu'il portait au cou, avait disparu.

La police, grâce au signalement des agresseurs, a retrouvé les deux individus à hauteur du pont Corneille. La chaîne volée a été retrouvée. Les deux hommes, un SDF de 17 ans et un Rouennais de 30 ans, ont été placés en garde à vue.