Jeu. Gagnez votre pass famille au zoo de Jurques !

Toute la semaine, Tendance Ouest vous offre votre pass famille pour 2 adultes et 2 enfants au zoo de Jurques, situé en Normandie entre Villers-Bocage et Vire. Profitez des vacances pour découvrir plus de 650 animaux et profitez d'animations pédagogiques pour toute la famille !

Du 19 octobre au 3 novembre 2024, explorez un monde rempli de citrouilles et de créatures mystérieuses. Recevez un livret "Mystère au zoo" pour résoudre une enquête, toutes les infos sur : zoodejurques.fr

🕒 Infos pratiques

Ouverture : Tous les jours du 19 octobre au 3 novembre 2024, de 11h à 18h (fermeture des guichets à 16h).

Tous les jours du 19 octobre au 3 novembre 2024, de 11h à 18h (fermeture des guichets à 16h). Restauration : Restaurant La Part du Lion : 11h45 - 14h30

Restaurant La Part du Lion : 11h45 - 14h30 Snack Cap Brousse : 11h45 - 18h

11h45 - 18h Inclus : Ouverture exceptionnelle le 1er novembre.

Gagnez vos pass famille (2 adultes et 2 enfants) au Zoo de Jurques

Vous envoyez T.O au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort, du lundi au vendredi à 16h30 avec Aline et Kevin dans Ma Normandie !