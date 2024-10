Insolite. Pourquoi les petites villes normandes font-elles un carton sur Wikipédia ?

Et si les petites villes de Normandie étaient plus populaires qu'on ne le pense ? Selon une étude menée par le Lab Nouvelles Marges, les pages Wikipédia des petites communes françaises, dont plusieurs en Normandie, attirent bien plus de consultations que celles des grandes villes. Parmi les 30 villes ayant connu le plus de consultations, trois sont situées en Normandie : Lyons-la-Forêt (27), Etretat (76) et Carrouges (61)

Pendant deux ans, l'étude a observé 43 millions de visites sur les pages de 1 600 villes, et les résultats sont clairs : la curiosité des internautes se concentre souvent sur les petites localités.

Les villes comme Etretat, célèbre pour ses falaises, ou Carrouges, reconnue pour ses tournages de films, apparaissent dans le top des petites villes les plus consultées. Que ce soit pour leur patrimoine, leur cadre naturel ou des événements spécifiques, ces petites perles normandes séduisent les foules en ligne !

• A lire aussi. Le tourisme à Etretat dans l'émission Sur le front, d'Hugo Clément

Pourquoi autant de visites ?

Selon l'étude, les grandes villes comme Rouen ou Caen bénéficient déjà d'une notoriété géographique et sociale. En revanche, les petites villes suscitent une réelle curiosité, car elles sont souvent méconnues et intriguent. Ainsi, les internautes sont plus enclins à chercher des informations sur ces communes modestes, souvent premières dans les résultats de recherche.

Pour certaines, la popularité est stable, notamment pour les destinations touristiques. D'autres connaissent des pics de visites, comme Lyons-la-Forêt, boostée par des émissions sur le patrimoine ou le passage du Tour de France.

• A lire aussi. Une balade à Lyons-la-Forêt, classé parmi les Plus beaux villages de France

Les villes invisibles… et comment y remédier

Mais toutes les petites villes ne brillent pas sur Wikipédia. Certaines restent dans l'ombre numérique, souvent à cause de leur proximité avec un grand centre urbain ou d'un manque de visibilité médiatique. Le Lab Nouvelles Marges propose plusieurs pistes pour les aider à sortir de l'ombre : enrichir leur page Wikipédia avec de belles photos, dynamiser leur commerce en ligne ou encore tirer parti de moments de forte exposition médiatique.

En conclusion, même si les grandes villes ont leur public, les petites communes normandes n'ont pas dit leur dernier mot sur Wikipédia. Et qui sait, votre prochaine destination touristique pourrait bien se cacher dans une page oubliée de l'encyclopédie en ligne !