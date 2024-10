[Photos] Rouen. Les artisans de Bois concept s'engagent pour Octobre Rose

Bijoux, décorations murales, nœuds papillon, marque-pages ou pin's : tout se décline en bois chez Bois concept, petite entreprise lancée en début d'année à Rouen. A sa tête, un couple, Lola Montane et Camille Simon. Tous les deux travaillent à la "maison", l'une imaginant les visuels et l'autre les assemblant dans leur atelier au sous-sol de leur appartement. Dernièrement, le couple s'est intéressé à Octobre Rose et a conçu toute une gamme de pin's pour la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. "Cela me tenait à cœur", insiste Lola Montane, qui a trouvé les idées de visuel.

Tous les visuels sont imaginés par Lola Montane avant d'être envoyés dans le programme de la machine de découpe laser qui se charge de graver les pièces. Ensuite, chaque pièce est retravaillée à la main.

Sur chaque vente, deux euros sont ainsi reversés à la Ligue contre le cancer. "On a des machines de découpe laser, des ponceuses, des stylos Dremel pour de la gravure, etc.", détaille Camille Simon, qui se charge des finitions.

Chez Bois Concept, la gravure des pièces se fait à la découpe laser pour optimiser la productivité. Par exemple, la machine est capable de sortir environ 80 pin's sur une heure et demie de gravure.

Du bois réutilisé

Chez Bois Concept, presque tout le matériel est issu du réemploi et provient notamment des enseignes de bricolage. "Il y a des gens qui vont découper du bois dans ces magasins et nous, on rachète les chutes", explique Camille Simon, qui réutilise ses propres chutes pour d'autres objets d'artisanat. "Tout se réutilise", rebondit Lola. Si les pin's sont conçus en bois contreplaqué, les bijoux, eux, proviennent de bois de coutellerie de meilleure qualité.

Presque toutes les pièces de Bois Concept sont issues de bois de récupération. Les petites pièces colorées sont travaillées avec du bois contreplaqué, les bijoux, eux, sont généralement faits en bois brut.

Bois Concept écoule sa marchandise dans plusieurs boutiques de Rouen parmi lesquels Slow, au Quartier Libre ou Simone et Gustave. Pour Noël, l'entreprise a réussi à trouver une place sur la rue des créateurs.