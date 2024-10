Calvados. Ils ont volé six voitures sans permis cet été

Durant l'été, entre le 15 juillet et le 22 août 2024, la brigade de gendarmerie de Villers-sur-Mer et la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Deauville ont recensé le vol de six voitures sans permis. Les faits ont été commis sur les communes de Pont-l'Evêque, Dozulé, Villers-sur-Mer, Saint-Pierre-Azif et Dives-sur-Mer.

Des arrestations fin septembre

Au fil de l'enquête, les brigades de gendarmerie ont démontré la présence de deux véhicules sur le vol de Saint-Pierre-Azif. L'un des deux oriente les enquêteurs vers un individu très défavorablement connu pour des faits similaires et qui habite dans l'Eure (27). Un couple est aussi découvert, il serait impliqué dans le repérage des véhicules volés.

Le 24 septembre 2024, dès 6h, les gendarmes ont procédé à l'interpellation des trois individus. Les perquisitions n'ont pas permis de retrouver les véhicules dérobés, "probablement déjà revendus à des receleurs", informent les gendarmes. Plusieurs milliers d'euros sont d'ailleurs saisis.

Une dernière personne, à l'encontre de laquelle un mandat de recherche avait été délivré, a été interpellée mercredi 9 octobre 2024 à Paris pour un port d'arme prohibé. Ramené et entendu, il reconnaît sa participation à l'intégralité des faits commis dans le département du Calvados.

Les quatre individus seront présentés au tribunal correctionnel le 13 mars 2025.

