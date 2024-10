Saint-Romain. "Entre salle de techno et atelier de production" : CPM Industries ouvre Le Chaudron, pour présenter les métiers de la métallurgie

"On est à mi-chemin entre la salle de techno et l'atelier de production" : c'est ainsi qu'Elise Hauters, dirigeante de CPM Industries, résume le dernier projet de la PME de Saint-Romain-de-Colbosc. Baptisé Le Chaudron, cet espace tout public permettra d'organiser des ateliers immersifs pour favoriser la découverte des métiers de la métallurgie.

Participer, de la conception à la fabrication

"Les jeunes sont accueillis le matin et suivent un parcours de la conception à la fabrication d'une pièce, qu'ils emportent avec eux à la fin de la journée, détaille Elise Hauters, cela leur permet de découvrir 10 métiers connexes à celui de la chaudronnerie, du pliage, du contrôle qualité, du dessin industriel, etc." L'atelier se déroule dans Le Chaudron, mais les participants pénètrent aussi dans la zone de production, où ils rencontrent des salariés de CPM Industries. "Il s'agit de les confronter à l'ambiance d'un atelier de chaudronnerie, avec l'odeur du métal, la meuleuse, les postes de soudure, la découpe laser…"

Elise Hauters - CPM Industries Impossible de lire le son.

"L'idée, c'est de leur ouvrir les champs des possibles pour pouvoir se projeter. L'industrie d'aujourd'hui ne doit pas être une voie de garage, mais une orientation choisie", poursuit la patronne de cette entreprise familiale, fondée par ses parents il y a 34 ans, et qu'elle dirige avec son frère. Destiné notamment aux collégiens, Le Chaudron pourrait aussi accueillir des lycéens, demandeurs d'emploi ou encore bénéficiaires du RSA.

Elise Hauters - CPM Industries Impossible de lire le son.

PME exemplaire

"Le mot-clé en matière d'orientation, c'est l'immersion", pointe David Margueritte, vice-président de la Région Normandie en charge de la formation et de l'orientation, venu découvrir le dispositif, mardi 8 octobre. La collectivité a contribué à financer l'extension qui accueille notamment Le Chaudron à hauteur de 280 000€. L'élu salue par ailleurs une entreprise qui a "su prendre le virage générationnel de la recherche de sens au travail".

Elise Hauters a accueilli David Margueritte, vice-président de la Région Normandie, au sein du Chaudron.

CPM Industries, qui conçoit et réalise des prototypes et outillages mécaniques, innove dans divers domaines, du photovoltaïque au recyclage des biodéchets en passant par des horaires flexibles ou des projets autour de la low-tech (technologie durable). La PME saint-romanaise emploie aujourd'hui une trentaine de salariés et a enregistré une croissance de 15% en 2023.