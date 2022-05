Bruneval. La réplique d'une barge britannique de 1942 installée au mémorial

On connaît bien les barges des plages du Débarquement, qui ont acheminé les Alliés jusque sur les côtes normandes, le 6 juin 1944. Deux ans plus tôt, à Saint-Jouin-Bruneval, entre Le Havre et Etretat, d'autres barges avaient servi à réembarquer des soldats britanniques, dans la nuit du 27 au 28 février 1942. Un raid victorieux, qui avait permis de dérober les plans d'un radar allemand, et dont on commémore cette année les 80 ans.

13 mètres de long

À l'occasion de cet anniversaire, la municipalité de Saint-Jouin a impulsé l'installation d'une réplique à échelle un d'une barge britannique. "Il n'en existe plus du tout, la dernière a été ferraillée", précise le maire, François Auber. Pour la reconstituer, il a sollicité la société CPM Industries, à Saint-Romain-de-Colbosc, spécialisée dans la chaudronnerie. "Ça a été un vrai défi car nous ne disposions que d'images d'archives et de plans en anglais. Il a fallu au moins 80 heures d'études pour établir un modèle finalisé de barge", précise Mike Hauters, directeur commercial de la société.

Si les barges originales étaient conçues en bois avec un bardage métallique, celle de 2022 est entièrement en acier. Un ouvrage de 13 mètres de long sur 3 mètres de large, qu'il a fallu réaliser en six morceaux, assemblés sur le site mardi 10 et mercredi 11 mai. Des élèves de l'école de production du Havre ont réalisé des petites pièces, et deux stagiaires du lycée professionnel Lavoisier ont aussi apporté leur concours.

François Auber (en marron) et les équipes de CPM Industries lors de l'installation de la barge, mercredi 11 mai.

La barge sera inaugurée le samedi 25 juin, à l'occasion des commémorations du 80e anniversaire de cet événement marquant de la Seconde Guerre mondiale. "Nous avions inauguré le mémorial il y a dix ans, un site assez textuel et photographique, qui s'adressait plutôt aux adultes, rappelle François Auber. L'intérêt avec ce nouvel élément est de toucher un public beaucoup plus large pour faire comprendre ce qu'il s'est passé". Avant les commémorations, les abords du mémorial ont été entièrement réhabilités. Un chantier qui a par ailleurs permis de mettre au jour un bunker jusqu'ici enseveli.