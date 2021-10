Saint-Jouin-Bruneval. Four solaire fabriqué en Seine-Maritime cherche utilisateurs

On connaissait Saint-Jouin-Bruneval pour son terminal pétrolier. Demain, ce sera peut-être pour son four solaire ! La commune lance un appel à projets pour trouver des artisans intéressés par l'utilisation de four écologique, fabriqué à Saint-Romain de Colbosc par CPM Industries.

Un terrain mis à disposition

La machine coûte 23 000 € HT. "L'objectif est que les porteurs de projets fassent l'acquisition partagée de ce four. La commune met à disposition un terrain pour l'installer où se trouve un ancien clos-masure qui sera entièrement réhabilité pour en faire un lieu d'activité professionnelle", précise Claire Vandenhaute, adjointe au maire en charge de l'environnement. Le bâtiment sera en outre autonome en énergie, avec panneaux solaires et/ou éolienne, récupérateur d'eau, etc. "Nous souhaitons faire de ce site un lieu qui explique la transition écologique", précise François Auber, alors que le parc éolien de Fécamp verra bientôt le jour au large des côtes.

Boulangerie, torréfaction…

Mais au fait, un four solaire, comment ça marche ? "Il n'y a aucun système électrique sur le four, précise Arnaud Crétot, ingénieur en énergie solaire et boulanger solaire. La surface de miroirs nous permet de concentrer les rayonnements du soleil dans le four. On emprisonne la chaleur à l'intérieur, le four monte en température et on peut ainsi cuire du pain." Boulangerie, torréfaction, ateliers pédagogiques autour de l'énergie… Les possibilités d'utilisation sont diverses et encore à inventer.

Les futur "solarpreneurs" ont jusqu'au lundi 15 novembre pour se manifester.