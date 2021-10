Rouen : la bêtise n'épargne ni le père, ni le fils...

Au soir du 10 octobre 2007, à Rouen, un père et son fils passent dans la rue. Le premier connaît bien l’endroit pour y promener le chien. Comme d’habitude, l’appartement semble désert. Ils décident d’y pénétrer. Ils y dérobent un manteau, des verres, une bouteille de vin. Un peu plus loin, une porte "coupe feu" leur barre le chemin. Le père y met le feu. La porte noircit. Les deux hommes, paniqués, l’éteignent et filent. Mais l’odeur de fumée a averti les voisins…

La première enquête n’aboutit pas. Elle est relancée en juillet 2010 au moment où le père, signalé dans une autre histoire de vol, voit ses empreintes enregistrées au FNAEG. Père et fils sont appréhendés. Ils reconnaissent les faits.

Le 28 septembre, tous deux ont comparu devant le tribunal correctionnel de Rouen. Il ne leur reste guère de souvenirs. "Cela vous arrive-t-il souvent d’entrer dans des appartements plus ou moins inoccupés"?, demande le juge.

- Je ne sais pas pourquoi on est rentré. On avait un peu trop bu ! Cela s’est fait par hasard. Pour moi, l’appartement était abandonné.

- Et le feu ?

- On voulait voir ce qu’il y avait derrière la porte”. Père et fils ont été respectivement condamnés à 2 mois de prison avec sursis et 70 h de travail d’intérêt général.