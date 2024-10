[En images]. Une nouvelle plateforme pour La Poste à Colombelles

La nouvelle plateforme de La Poste à Colombelles, inaugurée après 11 mois de travaux, vendredi 4 octobre, devient le centre névralgique de la distribution de courrier et de colis pour tout le Calvados. Ce site logistique stratégique supervise 28 liaisons qui approvisionnent les bureaux de poste, traitant 200 000 plis et 16 000 colis chaque jour.

La plateforme de Colombelles est en lien avec 28 bureaux de poste du département, à qui les postiers fournissent le courrier et colis. Elle traite la dispersion de la quasi-intégralité du Calvados.

Pour assurer les livraisons dans la journée, les équipes de La Poste doivent travailler la nuit. Certaines équipes travaillent de 23h30 à 7h30 du matin, d'autres de 6h30 à 14h.

Le flux est optimisé grâce à un semi-trieur automatique équipé d'une intelligence artificielle capable de traiter jusqu'à 2 500 colis par heure. Seulement 8 machines de ce genre existent en France.

Les facteurs ne livrent plus seulement du courrier, ils apportent aussi des repas aux seniors dans des glacières réfrigérées. Ce service s'appelle "Les petits repas portés" et livre jusqu'à 580 personnes par jour.

Réduire l'empreinte écologique

Cette nouvelle plateforme a été pensée avec pour objectif de réduire l'empreinte écologique de la distribution. Comme le souligne Phillipe d'Orge, directeur général adjoint de la branche Service Courrier Colis, "les Colissimo représentent 40% du marché de la Poste, il fallait trouver des solutions économiques et écologiques pour optimiser les chargements et gérer l'augmentation". Une des réponses à ce défi a été de maximiser le nombre de colis transportés sur un même trajet, notamment pour réduire les émissions de CO 2 . Chaque colis expédié depuis cette plateforme représente environ 316g de CO 2 , un chiffre que la Poste s'efforce d'encore diminuer. De plus, les 9 000m2 d'entrepôts sont alimentés à 50% par une centrale photovoltaïque composée de 1 000 panneaux solaires. Cette installation, combinée à d'autres pratiques durables, comme l'utilisation de véhicules électriques, renforce l'engagement de la Poste envers la transition écologique.

De gauche à droite : Michel Noge, directeur exécutif de la branche Services Courriers Colis, Philippe Dorge, directeur général adjoint en charge de la branche Service Courrier Colis, et Benoît Dussaule, directeur opérationnel du Calvados.