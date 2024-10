Rouen. Il braque un supermarché Lidl puis est interpellé chez lui

L'auteur de ce braquage du magasin Lidl, samedi 28 septembre, a finalement pu être interpellé. Cet homme de 40 ans a été placé en garde à vue et déféré devant le tribunal judiciaire. Une information judiciaire a été ouverte.

Le jour des faits, vers 11h20, il se rend à la caisse de ce supermarché, rue Malherbe. Il glisse alors un mot à l'employée, une jeune femme de 20 ans, lui demandant de lui remettre le contenu de la caisse, "quelques centaines d'euros au maximum", selon une source policière. Au même moment, en glissant une main dans sa poche, il laisse entrevoir à sa victime la crosse d'une arme.

L'employée s'exécute et le voleur s'enfuit à pied. Il est suivi par un témoin qui le voit entrer dans un immeuble de la même rue. Ce sont ces informations qui permettent à la police d'intervenir dans la foulée, dans cet immeuble, et d'interpeller le suspect, qui se trouvaient avec ses parents et ses frères dans l'appartement.