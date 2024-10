Caen. Dans une résidence seniors, des logements étudiants ouverts

Le Centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Caen met à disposition trois places en location étudiante au sein de la résidence seniors de la Pierre-Heuzé. Cette initiative solidaire et intergénérationnelle permet aux étudiants de bénéficier d'un logement tout en participant à la vie de la résidence. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 octobre. Pour être éligibles, les étudiants doivent respecter certaines règles de vie en communauté, telles que limiter les nuisances sonores entre 21h et 7h et respecter les espaces communs. En contrepartie, ils devront également consacrer du temps à des actions bénévoles et d'animation auprès des résidents seniors​. Plus d'informations sur caen.fr