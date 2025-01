Caen. Que voit-on depuis les bâtiments les plus hauts de la ville ?

Découvrir sa ville autrement. En accédant à des endroits d'ordinaire fermés au public, la ville de Caen et son agglomération offrent une autre vision. Tout paraît très proche, la mer semble à portée de main, et les lieux habituels apparaissent très différement. Nous nous sommes demandé ce que nous pouvions voir en prenant de la hauteur.

Le CHU, boussole des Caennais

Ce qui marque et se découpe d'emblée dans le paysage urbain, ce sont les clochers. Sentinelles de la cité depuis des centaines d'années, ils marquent l'histoire et l'évolution de la ville. Le CHU, plus haut bâtiment de Caen, se dresse comme le repère de la ville. Peu importe où l'on se trouve, il est visible. Situé en plein nord de la ville, il a aussi fonction de boussole pour les Caennais. "Auparavant le sommet de la tour était un restaurant réservé aux cadres de l'hôpital. Aujourd'hui, plus personne n'y a accès, sauf les équipes techniques", indique Jérémy Marie, responsable de la sécurité.

Gare au vertige cependant ! En se baladant sur les chemins de ronde, ou en équilibre sur des plateformes, le vide se dévoile sous nos pas... Mieux vaut ne pas regarder en bas et profiter de l'horizon. Depuis le toit, il est possible de deviner Le Havre, mais aussi le haut de la cathédrale de Bayeux !