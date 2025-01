Octobre rose. Marchez et courez pour lutter contre le cancer du sein à Ouistreham !

Qui dit octobre dit lutte contre le cancer du sein. Depuis 10 ans, les Villes de Ouistreham Riva-Bella, et ses communes voisines Colleville-Montgomery, Saint-Aubin d'Arquenay et Hermanville-sur-Mer organisent des marches caritatives. Cette année, la course a lieu dimanche 6 octobre. Trois options s'offrent aux participants : 6 ou 10km de marche, et 6km de course à pied. Tout le monde est le bienvenu pour se dépasser dans une ambiance conviviale. Les inscriptions seront encore possibles sur place, le jour J. A noter que les moins de 16 ans sont admis, mais doivent être accompagnés par un adulte.

Chaque parcours débute à 9h30 devant la salle Legoupil de Ouistreham. N'hésitez pas à venir un peu en avance pour participer aux échauffements dès 9h, pour un départ une demi-heure plus tard. C'est aussi avant le départ de la course que seront tirés au sort les gagnants de la grande Tombola. Les fonds seront ensuite reversés à la Ligue contre le cancer.