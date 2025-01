Rouen. Découvrez les Villas Ginkgos : Innovation et confort pour seniors

Des résidences pensées pour les seniors. Le 18 septembre, la résidence seniors Villas Ginkgos nommée "Les Demeures Rouennaises" a été inaugurée. C'est la septième du groupe. Deux jours après, celle de Louviers ouvrait ses portes.

Une localisation en hypercentre

"Les Villas Ginkgos ont été conçues par Franck Jahan, gérontologue, et Matthieu Leclair, juriste", indique Florence Blondeaux, responsable de la résidence services seniors. Ils se sont implantés à Nantes, Toulouse, Mont-de-Marsan, Rouen et Louviers. "Toutes les résidences ont une architecture différente. Leur force, c'est leur localisation en hypercentre." Elles bénéficient d'une équipe de professionnels présente 7j/7 et 24h/24.

"Il y a une trentaine d'habitants"

"Les Demeures Rouennaises", située au 3 rue Jacques-Lelieur à Rouen, réunit 118 logements en location : 21 T1, 73 T2 et 24 T3. Pièces de vie avec ou sans balcon, coin nuit, salle d'eau de plain-pied composent en partie ces habitations. Chaque logement comporte une cuisine équipée, sauf le lave-linge et le sèche-linge. Aujourd'hui, "il y a une trentaine d'habitants, dont huit couples", ajoute Florence. Les chiens et chats sont aussi admis. Les résidents bénéficient d'une restauration faite maison préparée par des chefs cuisiniers et du lundi au dimanche, des activités culturelles, physiques et intellectuelles sont également proposées.

Quelles sont les modalités ?

"Il faut être autonome et avoir plus de 60 ans", explique Florence Blondeaux. A la différence de l'Ehpad, ces résidences sont non médicalisées. "Les personnes sont en appartement et non dans des chambres." Côté tarif, le prix moyen d'un T1 est de 1 050 euros TTC par mois pour une personne, pour un T2, 1 300 euros et pour un T3, 1 550 euros.