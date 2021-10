La Nouvelle Clio 4 donne un coup de fouet à Renault

Soigneusement modelée comme pourrait l’être une sportive de noble extraction, elle est la première Renault à négocier l’important virage stylistique induit par l’arrivée il y a deux ans de Laurens Van Den Acker à la tête du Design maison.

Un petit air de coupé

Pas de carrosserie 3 portes au programme, mais le camouflage de la poignée de porte arrière dans la glace de custode lui donne de petits airs de coupé. De son côté, la calandre, représentative du "new look" de Renault, généralise les feux de jour à LED.

Au gabarit de sa devancière, allongé de 3,5 cm, élargi de 2,4 cm et abaissé de 4,5 cm, la Clio 4 agrandit son coffre de 12 litres. Faisant écho au style extérieur, la planche de bord, bien ficelée, introduit sur la finition Dynamique une débauche de couleur - rouge, bleu gris ou havane – qui se répand aussi sur les contre-portes et les sièges. Mais l’attractivité principale de la dotation intérieure réside dans la partie centrale de la planche de bord qui intègre – de série - dès la finition intermédiaire Expression, un confortable écran couleur tactile de 7 pouces pourvu de la navigation GPS et de la téléphonie mains-libres. Clim manuelle et radio sont de la partie, ainsi qu’un haut-parleur Bass Reflex.

Côté technique, la Clio 4 a été amaigrie, avec un gain avoisinant le quintal. Si la configuration du châssis reste dans la ligne habituelle de Renault, la Clio 4 étrenne un 3 cylindres turbo essence 898 cm3 de 90 ch technologiquement poussé, quoique toujours à injection multipoint.

Au volant

De la même façon, le turbo-diesel 1.5 dCi apparaît sous un nouveau jour, et délivre également 90 ch. Ces deux blocs majeurs, assortis d’un 1.2i 75 ch en base, sont munis d’un Stop/Start et servis par une boîte à 5 rapports.

Au volant de la Clio 4 diesel, le couple bien présent arrache facilement l’auto au démarrage, avec une sonorité moteur résolument étouffée. De son côté, l’inédit 0.9 TCe joue sa petite musique de 3 cylindres dans une certaine discrétion. Leur touche “Eco” (finition Authentique) restreint leurs prestations moteur, en particulier en vivacité. Mieux vaut s’en dispenser en faisant “pied léger” soi-même. Bien dans sa trajectoire, le “toucher de route” de l’essence se différencie de la diesel par sa direction plus douce. Au final, la nouvelle Clio affirme ses qualités routières dans un bon confort de suspension, même si une légère raideur y transpire en certaines occasions.

Repères

Une vraie lignée

Renault a déjà sorti dans le passé de mignonnes petites autos, R5 des années soixante-dix, ou première Clio, née en 1990. Mais jamais citadine polyvalente du losange n’est apparue si franchement gracieuse que cette nouvelle Clio. La modernité à bord. Les possibilités de personnalisation très étendues proposent des applications dernier cri, R-Link emmenant internet et la camera de recul dans la Clio 4, ou bien R-Sound Effect donnant au moteur un timbre de Formule 1.

Bien notée

En crash-test. La Clio 4 a obtenu cinq étoiles aux crash-tests d’EuroNCAP, la meilleure note. Cette excellence en matière de protection des occupants s’attache à privilégier la réactivité et l’efficacité des moyens de retenue plutôt que de multiplier les airbags.

Verdict : 16,5/20

Sécurité ****

Finition ****

Confort ***

Economie d’usage ***

Séduction/Prix ***