Rouen. Découvrez Raido, une série tournée en grande partie dans les rues de la ville aux cent clochers

Raido, c'est le nom de la série créée par le Rouennais Clément Carle, 26 ans. Une avant-première a lieu vendredi 4 octobre au cinéma Pathé du Grand-Quevilly, près de Rouen.

Une série sur des agents du RAID

"Raido est une série basée sur trois personnages appartenant à la sous-section dénommée Raido, regroupant les bras cassés de l'unité", dévoile Clément, qui pour le projet avait plusieurs casquettes : réalisateur, producteur et scénariste. "Ils se voient attribuer une mission pour démanteler un réseau de trafiquants de drogue qui met la France dans le chaos", poursuit-il.

Ce nom, Raido, ne date pas d'hier. "Quand j'avais 15 ans, je voulais intégrer le RAID [une unité d'intervention spécialisée de la police nationale NDLR] et comme à ce moment, j'écoutais pas mal la radio, je me suis demandé quel nom on pouvait créer", raconte-t-il. Au début, les premiers jets de la série Raido ont été tournés avec le micro du jeu vidéo Guitar Hero. "Je n'étais pas du tout dans le cinéma à ce moment, puis il y a une pause pendant deux ans qui m'a permis d'écrire la série", poursuit Clément. Son année d'études de droit terminée à Rouen, il part en école de cinéma à Paris pendant un an.

Faire appel à des comédiens

"Pendant cette année d'études, j'ai écrit la série, puis j'ai rencontré des comédiens du Cours Florent", se souvient-il. Pour la série Raido, il a investi dans du matériel professionnel, dont une caméra de cinéma. "Le tout premier tournage a eu lieu en 2018, puis on a tourné devant le Gros-Horloge. Des cascadeurs BMX ont sauté à 15m de haut" pour une scène. L'équipe s'est aussi rendue rue des Carmes, rue Jeanne-d'Arc et au niveau de la gare, "une scène qui nous a marqués car la BAC est intervenue, pensant que c'était un attentat ou quelque chose comme ça", raconte Clément.

L'équipe du Raido est intervenue près de la gare de Rouen. - Clément Carle

"On avait les autorisations de la Métropole et de la mairie de Rouen. Le tournage s'est bien passé jusqu'à 21h et une fois qu'on avait tout rangé, je vois un de mes techniciens se faire plaquer contre le mur, indique-t-il. Pour moi, c'était une blague, mais quatre policiers sont arrivés sur place, fusil d'assaut braqué sur nous. On a crié 'Tournage, tournage !'". La raison de cette péripétie est plus simple, "l'équipe de nuit n'avait pas été prévenue."

Des scènes de la série Raido ont été tournées à Rouen comme celle-ci, tournée près de la gare. - Clément Carle

Un cascadeur rouennais dans la série

Pour Raido, Clément a fait appel à Abdou Sagna, cascadeur rouennais, qui a notamment tourné pour le dernier film d'action américain John Wick. "Il a rejoint le projet dès 2020. On avait besoin d'un cascadeur et un de mes amis m'a parlé d'Abdou Sagna. Il a chorégraphié tous les combats de la série", révèle Clément.

Raido se décline en huit épisodes d'environ 15 minutes chacun. Un épisode sortira sur YouTube tous les dimanches dès le 6 octobre et jusqu'à fin novembre. Vendredi 4 octobre, une avant-première est prévue à 11h30 au cinéma Pathé du Grand-Quevilly avec tous les comédiens et un TikTokeur, Safir, qui a participé au tournage.

Un tournage a aussi eu lieu dans une bouche de métro à Rouen. - Clément Carle