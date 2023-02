[Reportage] Rouen. Habitué des blockbusters américains, ce cascadeur tourne un court-métrage aux Docks 76

Vous avez sans doute vu son visage dans de nombreuses grosses productions américaines et françaises : Hitman, Banlieue 13, James Bond ou encore Transporteur pour ne citer qu'elles. Abdou Sagna, cascadeur depuis 17 ans et artiste martial à Rouen avec son association Huang-Di, a réussi à se faire un joli CV dans le monde du 7e art. Il continue de squatter les plateaux hollywoodiens. L'acteur est au casting du dernier opus de la saga "John Wick" avec le non moins célèbre Keanu Reeves, connu notamment pour avoir incarné le personnage principal de Matrix. "J'ai un petit rôle de voyou dans John Wick 4, j'ai une scène d'action notamment avec l'acteur Donnie Yen puis je me fais tuer par Keanu Reeves", explique Abdou Sagna qui a été aussi appelé sur d'autres projets cinématographiques comme consultant pour chorégraphier des scènes d'action.

Cette immersion dans les coulisses de Hollywood a donné des ailes au cascadeur rouennais qui est, depuis, passé derrière la caméra. Ce dernier s'est lancé récemment dans la réalisation d'un court-métrage, précisément pensé pour la sortie de John Wick 4. Tourné dans la galerie marchande des Docks 76 à Rouen, le film qui sera présenté pendant l'avant-première du long-métrage américain aux Pathé Docks se poursuivra en "live" dans la salle de cinéma.

Au moment où l'héroïne du film d'Abdou Sagna passera les portes de la salle, le court-métrage s'arrêtera et l'histoire se poursuivra sous forme de spectacle vivant avec les cascadeurs du film devant un parterre de spectateurs ébahis.

"L'idée est de pouvoir montrer ce que l'on sait faire"

Avec ce projet ambitieux, Abdou Sagna veut mettre en lumière le savoir-faire rouennais dans le cinéma d'action. Il a monté depuis plusieurs années une équipe de jeunes cascadeurs qui s'est étoffée dernièrement avec l'arrivée d'autres jeunes issus du campus universitaire de cascade à Cateau-Cambrésis, dans le Nord. "Je commence maintenant à avoir mon petit noyau pour pouvoir réaliser des courts-métrages ou des projets de spectacles en Normandie", poursuit l'artiste. "L'idée est de pouvoir montrer ce que l'on sait faire", confirme-t-il. "Nous, les Français, nous sommes considérés aujourd'hui comme les meilleurs en termes de cascades, ce qui nous permet de travailler sur de gros projets comme John Wick." Spécialiste de l'insertion professionnelle par le sport, Abdou Sagna a désormais l'ambition de former des jeunes des quartiers à la profession d'acteur et à la cascade dans la Métropole de Rouen.