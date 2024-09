En questions. Lubrizol : "On serait, collectivités, davantage prêtes à réagir", estime Charlotte Goujon, vice-présidente de la Métropole de Rouen

Charlotte Goujon, maire de Petit-Quevilly et vice-présidente de la Métropole en charge des risques industriels, répond aux interrogations qui se posent depuis l'incident de Lubrizol en 2019.

Qu'est-ce qui a changé depuis 5 ans

sur la culture du risque industriel ?

"On a un supplément risques chaque année dans le magazine de la Métropole qui reprend une cartographie avec les entreprises et les risques qui y sont liés. On a les journées de la culture du risque autour du 13 octobre. Et puis surtout, on a mis en place très rapidement notre système de SMS, InfoRisques, pour lequel les habitants doivent s'inscrire pour être informés en cas de situations qui le nécessitent. On l'a utilisé par exemple pour l'incendie de Bolloré Logistics ou des immeubles verre et acier."

Le travail des services de l'Etat sur le risque industriel est-il suffisant ?

"Il y a plusieurs sujets. Sur les inspections des installations classées, même si les effectifs ont été augmentés, on reste en deçà de ce qu'on attend. L'autre sujet, c'est la publication des arrêtés qui suivent les inspections, mais il faut être un fin connaisseur pour trouver l'information… Et puis, il y a le sujet de l'alerte, avec le système FR-Alert et une doctrine qui semble fluctuer. Par exemple, il n'a jamais été déclenché chez nous, alors qu'il aurait dû l'être, pour les incendies des verre et acier. Mais il a été déclenché dans la Manche pour prévenir que des rues fermaient pour une course à pied…"

Sommes-nous mieux armés si un tel accident devait se reproduire ?

"On serait, collectivités, davantage prêtes à réagir car on a avancé avec les communes sur la mise à jour des plans communaux de sauvegarde et ce qu'il faut faire en cas d'événement majeur. Il y a toujours, à mon avis, le sujet de l'alerte aux habitants qui n'est pas résolu. Mais on est mieux organisés si une cellule de crise devait se mettre en place, y compris pour la diffusion de l'information."