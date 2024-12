Près de Fécamp. Le chef étoilé Gabin Bouguet ouvre son restaurant

C'est l'un des chefs les plus talentueux de Normandie. Gabin Bouguet a permis au Donjon d'Etretat d'obtenir sa première étoile Michelin en 2021. Trois ans après, le natif de Fécamp a décidé de voler de ses propres ailes et d'ouvrir son propre restaurant.

"Faire plaisir aux gens et à moi-même"

Début septembre il a ouvert son Auberge de la Source, située dans la valleuse de Grainval à Saint-Léonard. "J'ai envie de faire plaisir aux gens et à moi-même, confie-t-il. Ce n'est pas un objectif de récupérer l'étoile. On verra plus tard." Gabin Bouguet définit sa cuisine comme sincère et goûteuse : "C'est moins raffiné qu'au Donjon mais c'est la même cuisine. Je refais de la viande et tout est le plus local possible."

Le chef propose deux menus : une formule midi pour la semaine entre 24,50€ et 29,90€ et un menu à 42€. "Pour la formule du midi, les plats peuvent changer toutes les semaines et pour le gros menu, toutes les trois semaines. Il ne faut pas lasser les clients pour qu'ils reviennent."

Son Auberge de la Source, Gabin Bouguet l'a ouverte en famille avec son frère et sa cousine. Avec ses 36 couverts, il veut en faire un établissement bistronomique. "La salle de restaurant a été entièrement refaite et nous avons créé une cave. Quand je suis arrivé, tout était dans son jus des années 80. Mais l'emplacement est idéal et au calme." L'auberge fait aussi hôtel, avec cinq chambres.