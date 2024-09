RN13. Un basculement de circulation a lieu jusqu'au 14 octobre entre La Cambe et Cussy

Vous l'avez sûrement déjà empruntée, la RN13, entre l'échangeur "D113 La Cambe" et l'échangeur n°38 "Cussy". Elle connaît en ce moment un basculement de la circulation dans le sens Cherbourg-Caen. En cause, des travaux d'entretien de la route qui oblige les voitures à circuler sur la voie Caen-Cherbourg. Ces travaux ont débuté ce lundi 23 septembre et se déroulent jusqu'au 14 octobre prochain.

Attention, dans le sens Cherbourg-Caen, les bretelles de sortie et d'insertion de l'échangeur "D30 Formigny " et de Longueville sont fermées. Par conséquent, des déviations sont mises en place et la Direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno) informe que "des ralentissements pourraient être observés aux heures de pointe du matin et du soir et le week-end".