Demeures d'exception. Et si vous viviez dans un manoir pour 250 000€ ?

La vie de château ne serait pas si inaccessible finalement. Vous qui vous rêviez dans Bridgerton, à donner des bals et des thés mondains, dans une demeure bucolique au charme ancien… Et si le rêve n'était pas si loin ?

La Normandie, avec son riche patrimoine, regorge de demeures au charme d'antan. Des façades majestueuses, des cheminées en pierre et des jardins à perte de vue… Ces propriétés vous transporteront dans un autre temps, tout en étant étonnamment accessibles. Imaginez-vous déambulant dans les vastes pièces d'une demeure au style intemporel, ou profitant des jardins d'un manoir niché en pleine campagne normande. Alors oui, ces prix cachent souvent des rénovations, de l'entretien et une facture d'électricité à vous faire perdre la tête. Mais personne n'a dit qu'il était interdit de rêver !

A Alençon, un manoir d'exception, 7 pièces, 200m², pour 265 000€

Les poutres apparentes créent cet effet authentique qui nous charme. - orpy

Ce manoir semble tout droit sorti d'un film, avec son cadre bucolique de 1,5 hectare bordé par un ruisseau (photo en couverture), et son lierre grimpant sur la façade. Ses 200m² (de quoi inviter du monde !) accueillent cinq chambres, deux salles de bains, un grand salon avec cheminée, une entrée ornée d'un escalier en granite pour un effet très classe, et un grand bureau, lui aussi doté d'une cheminée. Les éléments de caractère abondent : petite tour en brique, cheminées d'époque, et de magnifiques dépendances (atelier, cave, garage). Une vraie maison de princesse.

A Boucé, un château du XIe siècle pour 265 000€

La tour donne un effet "Raiponce" dont on ne se lasse pas. - Belles Demeures

Le charme de l'ancien avec un jardin de 3 000m² ! - Belles demeures

Ce vestige du XIe siècle situé dans l'Orne, témoin rescapé de la Révolution, a été restauré avec soin pour devenir une magnifique maison de 170m². Sur deux niveaux, on retrouve un premier salon avec cheminée, une chambre, et un grand salon cathédrale doté d'une cheminée provenant d'un ancien château. A l'étage, une mezzanine surplombe le salon, tandis que la seconde chambre mène à un bureau au sommet de la tour (de quoi écrire des mails inspirés !). A l'extérieur, un jardin paysager de 3 000m² avec un puits, un fournil en pierre, et une rivière au fond du terrain. Un vrai trésor entouré de nature, comme un conte de fées.

Une maison de maître et ses 400m² de jardin à La Ferté-Macé pour 239 180€

Une magnifique maison de maître, qui cache un grand jardin. On se croirait dans Bridgeton. - propriétés privées

Un manoir avec des vitraux dignes d'une chapelle. - propriétés privées

A quelques pas du centre-ville de La Ferté-Macé, dans l'Orne, cette maison de maître s'étend sur 220m². Construite en brique avec un oriel (fenêtre en encorbellement) élégant, on retrouve le fameux escalier en chêne dans une grande entrée de toutes les scènes de film, une cuisine ouverte sur la salle à manger, un salon lumineux avec verrière, ainsi qu'une bibliothèque et une pièce de détente ornée de vitraux. Le premier étage comprend trois chambres, dont deux avec salles de bains privatives, tandis que le deuxième étage propose deux grandes chambres, un bureau, et une pièce de rangement. Mais ce n'est pas tout ! On retrouve aussi un jardin de 400m².

Un château avec plusieurs dépendances à 380 000€, à rénover à Louviers

On passerait volontiers outre son état... - Denniel immobilier

Un peu hors budget mais tellement charmant, ce château du XIXe siècle, à Louviers, dans l'Eure, offre un voyage dans le temps avec son architecture inspirée du XVIIIe siècle. Avec sa magnifique façade en brique et pierre, le château se distingue par ses œils-de-bœuf sculptés et ses ornements raffinés. Derrière une grille d'accès majestueuse (presque cliché), il se déploie sur 1,1 hectare de parc. L'intérieur, marqué par des boiseries élégantes et des cheminées en marbre, comprend un grand hall, deux salons ainsi que neuf chambres (rien que ça !) réparties sur les étages, dont certaines conservent des cheminées en marbre. Un pigeonnier, des écuries, et plusieurs dépendances complètent cette propriété historique. Le château de vos rêves, bien que nécessitant une restauration complète.

Un manoir de 7 pièces pour 254 400€ à Notre-Dame-du-Hamel

Les douves créent un effet incroyable, seul au monde. - Pays d'Auge immobilier

Niché au cœur du bocage normand, à Notre-Dame-du-Hamel, dans l'Eure, se trouve un authentique manoir en pans de bois avec couverture en chaume, typiquement normand. Plus de 200m² habitables sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée, une vaste pièce de vie à double hauteur avec cheminée, une cuisine également dotée d'une cheminée, un dégagement et une salle de douche avec WC. L'étage propose cinq pièces à aménager, une véritable toile vierge. Implanté sur une généreuse parcelle de 7 900m², ce manoir est entouré de douves en eau, offrant un cadre verdoyant et paisible : c'est magnifique.