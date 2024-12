Bonne table à Caen. Une affaire de famille chez Maison Grill

Avec l'envie de découvrir un tout nouveau restaurant, je vous emmène à la sortie de Caen pour une dégustation chez Maison Grill. C'est un lieu où le fait maison est le maître mot. De ce que l'on retrouve dans l'assiette aux travaux du lieu, c'est Mehmet Soytoprak et tout son entourage qui mettent du cœur à l'ouvrage pour vous faire découvrir une autre partie de la gastronomie turque. "A part des kebabs, on ne retrouvait aucun restaurant qui faisait des grillades à Caen. Depuis plusieurs mois, avec mon père nous avions envie de construire ce projet et on s'est lancé", raconte Mehmet Soytoprak.

Des brochettes de qualité

Si la carte n'est pas très grande, le choix reste difficile quand on aperçoit toutes ces brochettes faites maison. Je me laisse guider par le menu plat et dessert à 16,90€ en choisissant les brochettes de poulet. On pourrait croire que c'est un plat simple, et pourtant j'ai été surpris par le goût du poulet. La cuisson au feu de bois est parfaitement maîtrisée pour ne pas ressentir le goût de grillé. La surprise de ce plat, c'est aussi le mélange des frites avec du boulgour et une salade différente de ce qui est proposé habituellement. De quoi rendre ce plat légèrement original et agréable.

Assiette des brochettes de poulet.

Pour terminer ce repas, je me laisse tenter par la proposition de Mehmet Soytoprak, qui m'invite à goûter le kunefe, une pâtisserie à base de kadaif, qui sont de fines nouilles, de fromage, de pistache et surtout de sirop. Un gâteau légèrement trop sucré à mon goût, mais que beaucoup apprécieront tout comme le reste de la carte. J'ai déjà très envie de retourner dans ce restaurant, où le sourire règne, pour me laisser tenter par l'assiette mixte avec du poulet, de l'agneau et du köfte au prix de 25€. Le tout garanti "100% halal et au maximum local et fait maison", confie Mehmet Soytoprak qui reste fier d'être accompagné par son père Ali, sa tante Tania et sa compagne Melissa.

Pratique. 1 Rue Claude Chappe, Epron. Ouvert du lundi au samedi de 11h à 14h30 et de 18h30 à 22h. Tel : 09 83 53 44 64.