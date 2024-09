Cotentin. Un poids lourd accidenté au bord de la départementale

Jeudi 12 septembre, vers midi, les sapeurs-pompiers de Cherbourg et Tourlaville sont intervenus à Martinvast pour un poids lourd accidenté au bord de la départementale 900. 7 véhicules et 13 pompiers ont été déployés sur les lieux le temps de l'accident. Les occupants du camion, deux hommes de 31 et 27 ans, tous les deux légèrement blessés, ont été transférés à l'hôpital de Cherbourg.