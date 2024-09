Jeu. Gagnez jusqu'à 1 500€ avec la cagnotte Tendance Ouest !

Décrochez la cagnotte Tendance Ouest et tentez de gagner jusqu'à 1 500€ ! Notez le montant exact à 8h13 et 17h13, ensuite, inscrivez-vous par SMS en envoyant le mot CAGNOTTE au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Si vous êtes appelé, donnez la somme exacte et la cagnotte est à vous !

Imaginez ce que vous pourriez faire avec cet argent : vous offrir un week-end, régler votre abonnement "transport", rembourser une mensualité de votre crédit ou bien même payer la révision de la voiture, offrir un resto à vos meilleurs amis… Tout ça, grâce à Tendance Ouest !