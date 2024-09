[Photos] Zoo de Champrépus. Lyra, le premier panda roux du parc animalier, est morte

Les équipes du zoo de Champrépus sont tristes en cette rentrée. Elles ont annoncé, mercredi 4 septembre, la mort de Lyra, pendant l'été. Cette femelle panda roux avait 11 ans. Elle était arrivée à l'âge d'un an dans le parc animalier, après être née en Allemagne. Elle était le premier des deux pandas roux qui se sont installés à Champrépus.

Lors des activités "soigneurs d'un jour", elle n'hésitait pas à s'approcher des visiteurs.

"Très vite, nous avions découvert son caractère malicieux et affirmé, sa douceur et entre nous pas de doute, c'était la plus belle !", explique le zoo. La mort du panda roux a été subite, aucun signe n'annonçait qu'elle allait mal. "Son état de santé s'est dégradé en quelques heures seulement ; elle a immédiatement été prise en charge par les équipes vétérinaires et tous les soins pour tenter de la sauver ont été prodigués. Malheureusement, notre panda roux est décédée", raconte le parc animalier.

"Lyra n'hésitait pas à venir manger directement dans votre main", détaillent les équipes du parc.

Usti, l'autre panda roux, est désormais bien seul au zoo.