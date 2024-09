A découvrir. Où voir des animaux dans le sud-Manche ?

En passant par le sud de la Manche, les vacanciers pourront facilement entreprendre un tour du monde animalier. Pour ça, pas besoin de prendre le bateau ni l'avion, et quelques heures suffiront. Beaucoup de fermes du département proposent aux visiteurs de venir nourrir les animaux. Eclats de rire assurés à La Chèvre Rit, près de Granville, où l'on peut soigner les petits chevreaux. A Saint-Symphorien-des-Monts, en passant une nuit dans le parc, on peut parfois admirer les puissants cervidés.

Un tour du monde sans passeport

Pour partir au-delà des frontières de l'Europe, une journée au zoo de Champrépus est idéale. Des pandas roux d'Asie aux guépards d'Afrique, petits et grands resteront émerveillés devant d'impressionnants animaux. Au Roc des curiosités de Granville, on découvre la richesse des fonds marins. Poissons, coquillages mais aussi le monde des insectes et des minéraux. Pour terminer ce périple, rendez-vous à la ferme des Cara-Meuh de Vains pour une visite aux animaux, la traite des vaches et une dégustation de caramels normands.