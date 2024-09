Fécamp. Neuf mois après l'incendie, l'école Jean Macé retrouve ses élèves

"C'est un soulagement pour tout le monde !" Bouquet de fleurs offert par une élève dans les mains, Pierre Morin, directeur de l'école élémentaire Jean Macé, à Fécamp, avait le sourire, lundi 2 septembre. Heureux de pouvoir accueillir les enfants dans les locaux habituels, neuf mois après l'incendie qui avait détruit un bâtiment annexe de l'école.

Près d'un million d'euros de travaux

Déconstruction du bâtiment incendié, désamiantage des débris, déblaiement, reconstruction… Le chantier a nécessité près d'un million d'euros d'investissements. La cantine et une salle de motricité ont été refaites à neuf et un nouveau préau sera achevé à la Toussaint. Le temps des travaux, les 245 élèves avaient été relogés dans trois autres établissements fécampois : les maternelles à l'école du Port ou l'école Germaine Coty et les élémentaires au sein du collège Jules Ferry. "Le collège a été très réactif en libérant six de ses salles, mais nous étions un peu à l'étroit", poursuit le directeur.

Pierre Morin, directeur de l'école élémentaire, s'est vu offrir un joli bouquet pour remercier l'équipe pédagogique après ces longs mois de délocalisation.

Une parenthèse que ne regretteront pas non plus les élèves. "C'était un peu bizarre d'être au collège alors que je n'étais qu'en CM1 !" souligne Lila-Rose, dont la grande sœur Savannah, en 4e à Jules Ferry, est "très contente que les primaires s'en aillent" pour récupérer une partie de la cour du collège qui leur était réservée.