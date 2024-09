Musique. Quel a été le tube de cet été ?

Ils sont nombreux à prétendre au titre de "tube de l'été". Mais un seul hit a vraiment rayonné cet été en France si l'on en croit le classement établi par Spotify. La chanson qui a été la plus streamée cet été dans l'hexagone est Imagine de Carbonne.

Voici le top 10 des titres les plus écoutés sur Spotify France cet été 2024.

1. "Imagine" - Carbonne

2. "Spider" - Gims et Dystinct

3. "Gata Only" - Cris Mj et FloyyMenor

4. "Wayeh" - THEODORT

5. "Hakayet" - VEN1

6. "Aucune Attache" - KeBlack

7. "Mélanine" - Heuss L'enfoiré et Werenoi

8. "Boucan" - Franglish et KeBlack

9. "Petit Génie" - Abou Debeing, Alonzo, Imen Es, Jungeli et Lossa

10. "Beautiful Things" - Benson Boone

En revanche, le hit le plus écouté cet été sur Spotify à travers le monde est celui de Billie Eilish : Birds of a feather.