Opéra de Rouen : 50 ans déjà !

Septembre 2012 : Carmen ensorcelait Dom José sur les planches du Théâtre des Arts. Un demi-siècle plus tôt, en 1962, une autre Carmen chantait pour l’inauguration des nouveaux bâtiments accueillant l’Opéra de Rouen Haute-Normandie. Cette année, cette véritable institution rouennaise fête donc ses 50 ans : cinquante années d’opéra, de danse et de musique, au cœur de la Normandie.

Une véritable fourmilière

Une porte ouverte sur la rue laisse entrevoir les arrières de la scène. Dans les couloirs, on perçoit la mélodie des instruments des musiciens répétant pour la prochaine représentation.

Dans le ventre de ce géant de béton qui domine la Seine, c’est une véritable fourmilière riche de 150 salariés permanents. Musiciens, chanteurs, choristes, ouvriers techniciens, administratifs, décorateurs, tous ont leur rôle à jouer dans ce ballet de compétences. "Dans le cadre des grosses productions, comme Carmen, les effectifs enflent pour atteindre 350 personnes", détaille Laurent Bondi, secrétaire général adjoint de l’Opéra de Rouen Haute-Normandie.

Cinquante ans plus tard, Rouen a bien changé mais le Théâtre des Arts est resté fidèle à ses trois missions : la programmation d’opéras, de concerts et de danse. Maintenir une telle structure, à une époque où spectacles lyriques et classiques ne sont plus très courus, est une gageure. L’Opéra de Rouen parie pourtant sur l’avenir. L’un des axes majeurs de la politique de ses responsables vise le jeune public.

Les enfants acteurs

"Cela fait partie de notre mission de service public. En initiant le jeune public à ces arts, nous préparons aussi l’opéra de demain", explique Laurent Bondi. De nombreuses actions sont menées dans les écoles, notamment par le biais de l’opéra participatif. Né en 1996 en Italie, cette forme d’opéra n’existe actuellement en France qu’à Rouen. Il propulse le jeune public au coeur de l’œuvre en le rendant acteur. Un moyen ludique d’aborder et d’apprécier le genre.

L’avenir, l’Opéra de Rouen le prépare également dans les coulisses. C’est dans ce but que Frédéric Roels, le directeur général, a reconduit l’expérience de la compagnie de jeunes chanteurs. Une seconde promotion succède à la première. Ils sont quatre, originaires de France, de Chine et des Etats-Unis. C’est une occasion unique de travailler dans la durée au sein d’une même structure. Un tremplin aussi, pour leur carrière naissante. Embauchés pour deux ans à la suite d’un concours, ils participeront aux spectacles et aux actions culturelles de la maison.

La force de l’Opéra de Rouen c’est aussi, et surtout, son potentiel artistique. L’orchestre permanent est composé de quarante musiciens. Les lieux accueillent aussi en résidence deux formations reconnues : le Chœur Accentus de Laurence Equilbey depuis quinze ans, et le Poème Harmonique de Vincent Dumestre depuis 2010. Ainsi, l’opéra ne manque pas d’atouts. "Nous avons toutes les cartes en main pour continuer à faire rêver les gens."

Anne Letouzé