Caen. Place aux Assos : près de 300 associations cherchent à recruter

L'événement Place aux Assos revient pour sa 10e édition. Le 7 septembre, de 18h à 18h30, près de 300 associations seront regroupées dans le centre-ville de Caen : place Pierre Bouchard, rue Saint-Pierre et Boulevard Maréchal Leclerc.

Leurs membres seront là pour rencontrer les Caennais, partager leur passion ou leur cause, et peut-être même recruter de nouveaux bénévoles. En cette rentrée, les enfants pourront élargir leurs horizons et leurs parents ne seront pas en reste. Ils se trouveront peut-être une passion dévorante pour le football gaélique, être clown ou l'observation des oiseaux. En bref, c'est le moment idéal pour vous engager dans une cause qui vous tient à cœur ou dans une nouvelle activité originale.

La journée promet d'être conviviale, de nombreux spectacles sont prévus, tels que des démonstrations de danse ou de sabre laser, ou des concerts. Tout au long de la journée, des jeux en bois et un photobooth seront mis à disposition. Une zone de gratuité sera aussi de la partie, animée par la Gratiferia.