Pays de Caux. Une famille retrouve sa jument mutilée, elle lance un appel à témoins

Emeline et Jérôme Boyard sont sous le choc. Mardi 27 juillet, leur fille a découvert, vers 8h30, l'un de leur cheval mutilé au milieu de son herbage dans le quartier de Touffrainville sur la commune de Bosville, non loin de Cany-Barville. Il s'agit d'une jument de 18 ans.

Une blessure à la tête

L'animal a été blessé à la tête, une large entaille de 20cm de long, 3cm d'épaisseur et 2cm de profondeur. "Le certificat vétérinaire atteste d'une blessure frontale consécutive à un coup porté avec un objet tranchant", indique Jérôme Boyard. La famille en est sûre, cela ne peut pas être un accident. "Elle n'a pas pu se blesser toute seule, explique Emeline Boyard. On a tout vérifié. Avec le vétérinaire, on a fait le tour plusieurs fois de l'enclos qui fait 1 hectare. Il n'y a rien."

La famille a déposé une plainte auprès de la gendarmerie. Pour aider à faire avancer l'enquête, Emeline et Jérôme lancent un appel à témoins. Il est possible de les contacter via Facebook. Même si l'animal est désormais hors de danger, la famille reste évidemment très marquée.