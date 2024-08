Rouen. Eglise de la Madeleine, des travaux plus lourds que prévu

Il devait s'achever fin 2022, mais le chantier de l'église de la Madeleine à Rouen n'est pas près de se terminer. L'édifice, qui trône majestueusement au bout de l'avenue Pasteur, est plus fragilisé que prévu. Au moment de la dépose des ardoises de la charpente, les ouvriers ont aperçu de nombreuses dégradations sur les poutres, dues aux infiltrations d'eau, obligeant la Ville à revoir son calendrier et son budget. Résultat, la facture passe de près d'1 million à près de 4 millions aujourd'hui pour une fin de chantier escomptée fin 2025, soit en même temps que la fin des travaux prévus sur l'Abbatiale Saint-Ouen, autre gros chantier patrimonial à Rouen.

"C'était indispensable de faire cette phase supplémentaire de travaux", assure Elizabeth Labaye, conseillère municipale en charge du patrimoine notamment. Les ouvriers ont donc repris le travail au niveau des transepts est et ouest de la charpente après avoir achevé la pose des nouvelles ardoises sur le dôme de l'église en début d'année. Un travail de couverture minutieux qui a nécessité plus de quatre mois de travaux sans compter les deux mois nécessaires à la réfection de la flèche. "Chaque ardoise a été taillée à la main sur place avec des liaisons convergeant vers la pointe du dôme", explique Damien Gallouin de l'entreprise Gallis, en charge du chantier de couverture.

Le premier traité de charpenterie a été édité à Rouen

"Que ce soit en charpente ou en couverture, nos travaux sont destinés à perdurer pour des centaines d'années", rebondit Edouard Neil, directeur de la société Les Métiers du Bois à Bretteville-sur-Odon, chargée des travaux de charpente. "Nos ancêtres artisans ont fabriqué des édifices magnifiques à Rouen, c'est une transmission de savoir-faire qui se décline sur plusieurs siècles", insiste le spécialiste, avec pour preuve la publication au XVIIIe siècle du premier "traité de charpenterie" édité par l'artisan rouennais Nicolas Fourneau dans le cadre, justement, de la construction de l'église de la Madeleine à Rouen.

L'édifice de style néoclassique, construit à la fin du XVIIIe siècle, contraste avec les monuments gothiques de la ville. Mais c'est ce qui fait son charme, selon Elizabeth Labaye : "C'est bien de montrer que Rouen n'est pas seulement une ville où il y a des églises gothiques. Il y a des églises romanes aussi, d'autres plus contemporaines comme Saint-Nicaise, et puis celle-là du XVIIIe, on a tous les siècles qui sont réunis dans cette ville."