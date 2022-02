Rouen. Coup de neuf sur le dôme de l'église de la Madeleine

Elle est moins connue que ses voisines, la cathédrale Notre-Dame, l'église Saint-Maclou ou l'abbatiale Saint-Ouen. Et elle tranche sans aucun doute avec ces chefs-d'œuvre de l'architecture gothique. L'église de la Madeleine, accolée à l'actuelle préfecture, n'en reste pas moins un joyau rouennais, cette fois de l'architecture néoclassique. "On est dans quelque chose de très rationnel, avec de grandes colonnes cannelées, chapiteaux corinthiens… Quelque chose de très dessiné et complètement uniforme", explique Charlotte Hubert, architecte en chef des monuments historiques en charge des travaux.

À l'intérieur, l'église de la Madeleine néoclassique surprend par ses proportions et sa luminosité.

Depuis le mardi 8 juin, un vaste chantier de la Ville de Rouen s'engage sur l'édifice, "essentiellement de couverture", les infiltrations d'eaux pluviales commençant à altérer les charpentes et la maçonnerie de l'édifice.

Des ardoises sur-mesure

Le clocheton, ajouté en 1812, doit être restauré.

Les travaux vont concerner d'abord le clocheton, visible surtout depuis la cour de la préfecture, puis le massif dôme de 12 mètres de diamètre, qui représente la partie la plus délicate du chantier. "Il faut couvrir une partie circulaire, ce qui n'est pas courant, explique Damien Gallouin, conducteur de travaux pour Gallis, une entreprise de couverture. Chaque ardoise est délimitée, tracée et taillée sur place et ne peut pas être inversée avec une autre." 12 500 pièces au total, toutes taillées à la main. Et pour que le résultat soit parfait, les ardoises sont soigneusement sélectionnées à l'avance, pour épouser la courbure du dôme. "On travaille avec des carrières espagnoles qui arrivent à extraire des ardoises cintrées, sélectionnées spécifiquement pour ce type d'ouvrage", détaille le professionnel. Un chantier exceptionnel pour l'entreprise qui l'occupera jusqu'à la fin 2022. Les offices seront annulés pendant toute la durée du chantier.

Chaque ardoise sera taillée à la main pour un emplacement bien précis sur l'édifice.