[Photos] Rouen. L'église de la Madeleine retrouve une girouette flambant neuve

Le coq de l'église de la Madeleine à Rouen a pris place jeudi 17 mars au sommet du clocheton. Perchée à vingt-huit mètres de hauteur, la girouette est posée par deux des quatre couvreurs qui travaillent depuis des mois sur la toiture du clocheton. "C'est une fierté pour un couvreur de poser un coq", décrit Florian Bove, le chef de chantier. "Ça veut dire que le clocher est terminé."

Il a fallu "25 heures de travail à l'ornemaniste pour créer ce coq avec des feuilles de cuivre", poursuit le couvreur.

La tradition veut qu'on fasse tourner la girouette, explique Elizabeth Labaye, la conseillère municipale déléguée au patrimoine et ancienne professeure d'histoire : "On fait trois tours : un pour le couvreur, un pour le maire ou son représentant et un pour le curé." L'ancienne professeure d'histoire raconte que "les paysans s'en servaient à l'époque pour voir où allait le vent, c'était important dans les villages. L'image du coq, historiquement, c'est Gallus, le Gaulois. Il est symbolique aussi dans l'Antiquité, il représente le rayonnement, la lumière et le soleil."

Le coq est décoré de dizaines de rubans donnés par les paroissiens de Rouen, sur lesquels sont inscrits des messages de paix, notamment pour l'Ukraine. Ils s'envoleront au gré du vent. Parmi les autres messages rédigés, celui du curé, qui espère de refaire la messe dans son église. "Ça fait un petit pincement de passer devant sans pouvoir y célébrer de messe, mais ce n'est que partie remise."

La pose de la girouette fait partie d'un chantier d'une plus grande envergure. L'église de la Madeleine est restaurée depuis l'été dernier, le chantier du clocheton est enfin terminé. Il a fallu refaire sa couverture et poser pas moins de 12 000 ardoises, toutes taillées à la main par des couvreurs.

La deuxième phase des travaux, qui concerne le dôme, va commencer. Cette partie de l'église sera recouverte de 18 000 nouvelles ardoises, taillées en forme d'écaille pour reproduire et respecter la forme d'origine. Les travaux devraient se terminer à la fin de l'année.

Le coût total des travaux s'élève à plus 1,2 million d'euros.

Les couvreurs installent des rubans écrits par les paroissiens de Rouen.

"Quinze ans que je suis couvreur et c'est la première fois que j'installe un coq", raconte fièrement le chef de chantier de cette restauration, Florian Bove.

Les couvreurs installent le coq au sommet du clocheton de l'église de la Madeleine.

La couverture du dôme de l'église de la Madeleine de Rouen va être restaurée, les travaux devraient se terminer à la fin du mois de décembre.