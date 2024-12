Caen. Trois activités insolites à découvrir

En famille ou entre amis, l'amusement est garanti avec ces activités. La première a débarqué des Etats-Unis il y a 10 ans et Philippe Levadé est à l'origine de sa démocratisation. Associé de Caen Archery & Tag, il fait découvrir une pratique originale du tir à l'arc : "Le concept ressemble fortement à la balle au prisonnier, sauf qu'on se tire dessus avec des fléchettes. Quand on se fait toucher, on doit sortir 30 secondes." Autre activité physique, le pickleball, proposé à L'Univers de la Forme à Saint-Contest. C'est l'une des rares structures qui propose "ce mélange entre du tennis, du tennis de table et du badminton", explique Chaid Tata, responsable marketing et communication de la structure.

Travaillez vos sens

La dernière activité se déroule chez Sensas Caen. Faites preuve de courage dans cette expérience qui se déroule dans le noir. Petit plus, "les activités changent régulièrement pour permettre aux gens de revenir et découvrir une nouvelle expérience à chaque fois", explique Antony Deshaies, cogérant de la structure.