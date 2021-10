Restaurant : "Au Bureau" à Caen, le pari du burger

L’enseigne "Au bureau" a pris ses quartiers dans les locaux de l’ancienne chambre de commerce et d’industrie, après plusieurs mois de travaux. L’affluence dans les locaux le jour de l’ouverture, vendredi 5 octobre, témoigne de l’attaction de l’endroit.



Camembert rôti

Pour séduire sur le plan culinaire, Au Bureau a misé sur les burgers. La spécialité de la maison. Il y en a pour tous les goûts : au chèvre, au camembert, au guacamole, à la mozarella. J’ai opté pour le burger italien, avec du bœuf haché, du jambon de pays, des oignons, des tomates et de la sauce burger.

J’ai ensuite sauté sur la carte des desserts, misant sur une crème brûlée. Ajoutez-y un soda pour accompagner le tout et j’ai dû débourser un peu plus de 22 euros ! Un peu cher. Outre les burgers, des salades sont également à la carte. Pour 13,50 euros.Toujours bien fournies, elles assurent de petites balades culinaires, comme la périgourdine (foie gras, gésiers de volaille, magret de canard fumé, tomates et pommes de terre sautées).

Pour le reste, les responsables du Bureau ont mis l’accent sur d’autres plats rapides : croques monsieur, fish & chips, moules, flammekueches et même un camembert entier rôti, accompagné de charcuterie, lardons, oignons et fromage râpé.

Pratique. Tél. 02 31 45 35 84.