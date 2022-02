Les Rockalies font l’évènement

Cette année, le festival se déroule ces vendredi 30 et samedi 31 octobre, à l'Espace Coisel de Saint Martin de Fontenay, au sud de Caen. Le premier soir, à partir de 20 h, trois groupes locaux seront sur scène: Alcantara, un groupe originaire de Saint Martin de Fontenay, S.I.N.A.P.S.E, un groupe de rock caennais et enfin Custom, une formation lexovienne.



Un samedi riche en décibels

La seconde journée du festival débutera dès 18h30 avec deux nouveaux groupes de rock locaux : Hell’s Heimer Tribute Motörhead, une formation caennaise, et Désillusion, un groupe lexovien. Ensuite, place à deux formations internationales. D’abord, les Anglais de Crimes of Passion qui viennent tout droit de Sheffield. Et, pour finir, et ce ne sont pas les moindres, les Américains du groupe de hard rock, House of Lords, une formation californienne qui vient de sortir son neuvième album, intitulé Cartesian Dreams.



Promouvoir les groupes de rock locaux

Le festival Les Rockalies a été créé en 2002 pour promouvoir les groupes locaux de rock et hard rock mélodique. Il permet aussi au public bas-normand de redécouvrir ce style tant apprécié dans les années 80.

Comme chaque année, il a lieu à Saint Martin de Fontenay dans une salle de spectacle d’une capacité de 900 personnes avec un jeux de lights incorporée. Les places pour les concerts programmés le samedi 30 sont gratuites. Il ne vous en coûtera que 10 euros le dimanche 31.

Plus d’informations sur ce festival en partenariat avec Tendance Ouest au 06 60 87 73 64 ou par mail : rockaliesgaet@gmail.com.



