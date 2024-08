Le Havre. L'or bat des records : investir, combien ça coûte ?

Il est ce que l'on appelle une valeur refuge. L'or bat tous les records cet été, jusqu'à franchir les 2 500 dollars (2 238€) l'once de 31,10 grammes dans le courant du mois d'août. Le lingot d'1kg, estimé autour de 60 000€ en septembre 2023, se revend désormais 72 500€.

Lingots et pièces

"Les cours évoluent tous les jours et il y peut y avoir des épisodes de stabilisation, mais globalement, l'or est à la hausse depuis des centaines d'années. Nos grands-parents achetaient déjà des pièces ou des lingots", rappelle Anne-Sophie Cuffel, cambiste chez Godot et Fils, au Havre. Après un premier rebond avec la crise du Covid, les conflits internationaux en Ukraine ou au Proche-Orient et l'instabilité économique qu'ils engendrent peuvent expliquer cette ruée vers l'or.

Les agences comme celle-ci voient donc passer davantage de clients potentiels. "Il y a un impact systématique. Pas forcément des achats immédiats, mais les gens se renseignent, cela suscite la curiosité", confirme Anne-Sophie Cuffel. "Un lingot ne peut pas se couper en deux !", rappelle la professionnelle, qui pour un premier achat conseille d'investir plutôt dans des pièces, "comme un Napoléon, autour des 400€, qui sera facilement revendable si on a besoin de liquidité".

C'est aussi le moment pour vendre un bijou cassé ou démodé par exemple. "Dans ce cas, on reporte la qualité de l'or sur le prix de rachat, le dix-huit carats n'est pas racheté au même titre que l'once en vingt-quatre carats, l'or pur."

La professionnelle des échanges de devises voit passer davantage de curieux quand l'or est à son niveau le plus haut.