[Photos] Caen la mer. Comment entretenir un terrain de golf de 93 hectares ?

Tout près de Caen, à Biéville-Beuville exactement, le golf de Caen la mer accueille les passionnés. Grand de 93 hectares, dont 23 boisés, il possède un parcours de 18 trous, et un autre de 9 trous. Et puisque les 850 abonnés, et autres pratiquants occasionnels, sont en droit d'attendre un terrain impeccable, il faut savoir l'entretenir.

Dans sa meilleure forme, Fabrice Duchemin peut prendre 3h pour entretenir les bunkers du parcours 18 trous. Sa machine composée de râteaux aplatit bien le tout, après le passage des golfeurs, ou bien des animaux la nuit !

Pas de secret, pour entretenir le parcours, il faut tondre. Mais il existe différentes tondeuses, pour les différentes tailles demandées. Le site possède en tout une trentaine de machines dédiées à son entretien.

"Depuis notre reprise du site en 2019, nous avons amélioré beaucoup de choses, vante Maxime Morel, le directeur. Nous avons fait du nettoyage dans les bois, amélioré le système d'arrosage, amélioré le parc matériel, et donc le temps d'entretien des jardiniers est diminué." Aujourd'hui, une dizaine de salariés se consacrent à plein temps pour offrir un terrain de jeu parfait.

Un arrosage pas si automatique

"De la tonte, de l'élagage, du bûcheronnage…", énumère le directeur. Ils sont tous multifonctions. Il existe aussi dans l'équipe un fontainier. Sa mission ? S'assurer que le réseau d'eau fonctionne, et cibler les bonnes surfaces, pour ne rien perdre.

Après un investissement de 100 000€, l'arrosage peut désormais être géré à distance, grâce à ces nombreuses électrovannes disséminées le long du parcours. Un arrosage en triangulation, pour plus de précision.

"Sur un parcours de 93 hectares, seulement un hectare et demi est arrosé", tempère d'ailleurs Maxime Morel. Le fairway, centre du parcours, ne se nourrit que de la pluie normande. Sur les côtés, la nature reprend ses droits. "Au final, près de 50 hectares sont laissés en friche. A l'automne on en fait du foin, et ça repart pour un cycle."

Lieu visé par les golfeurs, c'est sur le green "que la tonte est la plus rase", explique Maxime Morel. En été, il est tondu chaque jour, et arrosé chaque nuit. "Avec la pluie de cette année, on a attendu juin pour débuter l'arrosage."