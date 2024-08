Calvados. Solidarité Transport pour les personnes isolées, une formule qui roule !

"En 2023, ce sont 980 transports, 50 conducteurs bénévoles pour un total de 181 personnes bénéficiaires", annonce la bénévole Joëlle Larue. Engagée dans Solidarité Transport depuis quatre ans, elle est responsable de la zone d'Isigny-sur-Mer. "Quand je suis arrivée à la retraite j'avais soudainement beaucoup de temps libre, et je voulais me rendre utile." Cette association permet à des bénéficiaires sans moyens de locomotion de faire appel à un conducteur bénévole, moyennant une adhésion de 3€ par an et un défraiement des kilomètres.

Solidarité Transport permet aux personnes isolées de se déplacer

Générateur de lien social

Une des cadres de l'association, Jennifer Lechevalier, explique que "c'est un échange réel entre le bénéficiaire et le bénévole. En plus du transport, ça génère du lien social, et évite la rupture de soins médicaux". Ce sont essentiellement des seniors qui font appel à ces services, développés en milieu rural dans des territoires peu couverts par les transports en commun. Couvrant déjà sept zones, une huitième vient d'ouvrir en juin autour de Clécy.

De son côté, Gina Gilbert fait appel à ces services "depuis deux ans, lorsque mon mari est tombé gravement malade, ça m'a permis d'aller le voir à l'hôpital. Je remercie beaucoup les conducteurs, ce sont des personnes vraiment extraordinaires". Joël Larue ajoute qu'"elle a fait de très très belles rencontres", et que de nombreuses amitiés sont nées avec les bénéficiaires.

L'association Solidarité Transport cherche des conducteurs, toutes les informations sont à retrouver sur leur site.

Pratique. Pour devenir bénévole ou bénéficier des services, contactez-les via le site de la MSA Côtes Normandes. Ou au 07 68 65 74 60 pour le Calvados, ou 06 68 14 95 59 pour la Manche.