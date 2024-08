Appel à témoins. Une ado disparue à Rouen susceptible de se trouver à Limoges

Elle ne donne plus de signes de vie depuis le 15 août dernier. Manel Abdallaoui, dont l'âge apparent est estimé à 18 ans, a disparu à Rouen il y a maintenant plus d'une semaine. D'après la police nationale de la Haute-Vienne, qui lance un appel à témoins, elle pourrait se trouver à Limoges, dans le secteur rue Maryse Bastie, soit à plus de 400 kilomètres.

Manel a les cheveux châtains longs et frisés, les yeux marron, elle mesure 1m68 et est de corpulence mince. Elle avait des chaussures Nike noires, un haut beige et un jean troué.

En cas d'informations, vous pouvez contacter le commissariat de Limoges au 05 55 14 30 00.