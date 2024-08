Rouen. Découvrez les odeurs capitales au Pavillon des transitions

A l'occasion des 50 ans d'Atmo Normandie, l'observatoire de la qualité de l'air en Normandie, et des 25 ans des Nez Normands, bénévoles en charge de la surveillance des nuisances olfactives, Atmo imagine une exposition dédiée à l'odorat jusqu'au 15 septembre au Pavillon des transitions à Rouen. Il y est évoqué sous bien des angles, pour nous inviter à prêter davantage attention à notre environnement, et à ce sens trop souvent négligé. L'exposition commence par une frise historique qui évoque la physiologie des odeurs depuis Socrate, pour qui les odeurs influencent nos émotions et désirs, et Hippocrate, selon qui l'odeur corporelle est un indicatif de l'état de santé, jusqu'à nos conceptions les plus contemporaines. L'exposition nous présente aussi le vocabulaire spécifique des métiers du nez ou encore des artistes qui créent avec l'odorat comme matière, et un carnet de visite, à la fois ludique et pédagogique, est remis aux jeunes visiteurs pour faciliter l'accès à l'exposition au public familial.

Pratique. Jusqu'au 15 septembre au Pavillon des transitions à Rouen. Gratuit. atmonormandie.fr