L’amphithéâtre a fait peau neuve

C'est fait. Pour 4 millions d'euros, le grand équipement rénové a fait l'objet d'une belle réhabilitation et d'une mise aux normes de sécurité. Depuis lundi 26 octobre, l'amphithéâtre a retrouvé son public : des étudiants en droit ou en médecine. Avec les travaux, sa capacité d'accueil a diminué : 650 places contre 770 avant. Pour une bonne cause : un espacement plus important entre les rangées de sièges et davantage de place pour les personnes à mobilité réduite.



