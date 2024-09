Le Havre. Philippe Brébant, la passion des paquebots : "Je vois encore clairement la silhouette du France"

Sur les paquebots, Philippe Brébant a toujours été incollable et intarissable. Et ce, dès son plus jeune âge ! Né au Havre en 1965, il passe son enfance sur le front de mer, les yeux fixés vers l'horizon.

"La maison familiale était face aux Régates et à la piscine du CNH, rue des Sauveteurs. Chaque jour, en rentrant de l'école ou le week-end, je regardais les embarcations passer. Je les identifiais grâce à la page du journal local consacrée au port." Ces souvenirs, accumulés dès l'âge de 5 ans, sont restés gravés dans sa mémoire. "Je vois encore très clairement la silhouette du France, de l'Antilles, détruit par un incendie en 1971, ou le United States, abandonné dans le port de Philadelphie depuis 1996. Tout gamin, j'ai entamé une collection : mon argent de poche passait dans des cartes postales, dans des cahiers où je collais tout ce que je trouvais. Puis, j'ai commencé à récupérer des brochures, des menus, des photos, dont 2 000 photos rien que sur le France, puis le Norway. Aujourd'hui, j'en ai environ 300 classeurs."

Une règle cependant conduit sa passion dévorante : "J'ai un intérêt particulier pour Le Havre, ce qui m'intéresse ce sont les navires qui sont venus ici !"

Des conférences pour les croisiéristes

Sur le plan professionnel, Philippe Brébant fait une école hôtelière au début des années quatre-vingt. Au moment de son service militaire en 1984, il fait un choix stratégique : s'engager dans la Marine nationale comme maître d'hôtel. "J'ai énormément voyagé. En Polynésie, en Amérique du Sud, en Afrique."

Habitué des croisières en parallèle, il se trouve sur le Norway en 1989. "On était pile 10 ans après le tout dernier départ du France depuis Le Havre", raconte Philippe Brébant pour qui l'occasion était trop belle.

Bilingue en anglais, grâce à un diplôme d'interprète passé dans l'armée, il s'improvise conférencier à bord, grâce à un contact au sein de la compagnie, par laquelle il sera d'ailleurs embauché en tant que membre d'équipage quelque temps après. "Avec des diapositives, j'ai raconté l'histoire du paquebot. C'était sympa et j'ai eu de bons retours."

Aujourd'hui, son activité s'est développée. Philippe Brébant donne quatre à huit conférences par an à bord des bateaux de différentes compagnies. Il raconte l'histoire des navires ou évoque des thématiques liées au transport maritime.

"Je caresse l'espoir, un jour, de pouvoir en vivre, mais pour l'instant, je suis juste dédommagé, avec une cabine et les frais pris en charge." Son métier principal reste l'hôtellerie.

Philippe Brébant raconte l'histoire des paquebots lors de conférences à bord des navires. - Philippe Bréard