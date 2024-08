Rouen. Ils ont vécu les Jeux olympiques de l'intérieur

Ils ont été comme une parenthèse. Les Jeux olympiques de Paris ont été salués, pour leur esprit, la beauté des sites et la ferveur du public. Cette ambiance, Michelle Philippe l'a savourée au plus près. La Normande, juge fédérale à la Fédération française d'athlétisme, a pu arbitrer des épreuves au stade de France. "J'ai versé ma petite larme", confesse l'arbitre qui est restée professionnelle dans des moments de sport de folie avec les meilleurs athlètes du monde en face d'elle. "La finale du marteau femme que j'arbitrais avait lieu en même temps que le saut de Duplantis à 6,25m [le nouveau record du monde de la perche, NDLR]." De quoi revenir avec des souvenirs plein la tête pour la passionnée de Sainte-Marguerite-sur-Duclair : "Je me suis retrouvée tout près de Carl Lewis, la légende ! Au lancer, j'ai vu Mélina Robert-Michon, notre porte-drapeau ! J'ai aussi mesuré le lancer du recordman du monde du disque, Mykolas Alekna, quand il a battu le record olympique… C'était génial."

"C'était tout simplement exceptionnel"

Pierre Dehaen aussi a pleinement profité des Jeux, lui qui est responsable de la communication et de l'événementiel pour le Comité régional olympique et sportif de Normandie. "C'était tout simplement exceptionnel. J'ai eu la chance de voir du beach-volley, les finales d'athlétisme, vivre l'expérience du club France…" énumère-t-il. Son meilleur souvenir ? "La seule médaille en athlétisme sur le 100 mètres haie féminin [l'argent pour Cyréna Samba-Mayela, NDLR] . Cela a été un soulagement pour toute une fédération, et une ambiance extraordinaire."

Cap désormais sur les paralympiques, dès le 28 août et jusqu'au 8 septembre, en espérant une nouvelle pluie de médailles pour les athlètes tricolores et normands.