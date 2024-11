Bonne table à Rouen. La convivialité se savoure au Druide

Vous cherchez un bon repas dans une ambiance conviviale ? Clément Barnet et Julien Delamare, amis depuis 15 ans, viennent d'ouvrir un restaurant à Mont-Saint-Aignan près de Rouen. Ancien propriétaire du Chester's Café, Clément s'est associé à Julien, ex-patron du bar La Fée Torchette. "On s'est dit, on se lance", explique Clément, en l'absence de Julien, en vacances lors de ma visite. Le restaurant se distingue par son atmosphère chaleureuse, accueillante dès l'entrée avec son bar et le sourire de l'équipe.

Une carte qui revisite les classiques

A la carte, une sélection attrayante : tartare, burger, entrecôte, risotto, tiramisu et tartelette. Le restaurant propose également une formule du jour avec des produits frais et locaux. Pour 19,50 euros, vous avez droit à une entrée et un plat ou un plat et un dessert, la formule complète à 23,50 euros inclut les trois. Lors de ma visite, j'ai opté pour cette formule-ci, servie avec une rapidité impressionnante. J'ai débuté mon repas avec un gaspacho de courgettes, rafraîchissant et équilibré, avec mélisse, feta et crumble de chorizo. Les aiguillettes de poulet à la crème de moutarde étaient tendres, elles étaient accompagnées de riz parfumé, estragon et tomates cerises rôties. En dessert, la tarte au citron vert, menthe et chantilly était un délice de fraîcheur et de douceur. "Nous utilisons uniquement des produits frais et de saison", a assuré Clément. L'attention portée aux détails et la qualité des ingrédients se ressentent dans chaque plat. Tradition oblige, à la fin de mon repas, j'ai dégusté un limoncello offert par la maison, préparé par la femme de Clément, d'origine napolitaine. Un reflet de la philosophie de l'établissement pour "rendre le sourire aux gens". En plus du restaurant, vous pouvez profiter de l'espace bar tapas en soirée du mardi au vendredi, idéal pour prolonger la soirée dans une ambiance décontractée.

Aiguillettes de poulet à la crème et riz.

Pratique. 78 route de Maromme, Tel : 02 35 74 32 00. Restaurant uniquement le midi du lundi au vendredi.