[En images]. Dans les coulisses d'un feu d'artifice, sur la jetée de Courseulles-sur-Mer

Un thème : 80e anniversaire du Débarquement. Un budget : 16 000€. Un horaire : 23h. C'est avec ces directives que l'entreprise Locatech Artifice, basée à Coutances dans la Manche, a organisé un grand feu d'artifice. Commandé par la Ville de Courseulles-sur-Mer, il a été, comme chaque année, tiré depuis la jetée pour un spectacle grandiose. Organisé pour la fête de l'Assomption, selon la tradition, l'équipe d'artificiers a dû l'installer en une journée.

Six mille pétards pour embraser la côte

Tiré dès la nuit tombée, c'est un grand feu d'artifice qu'a offert la Ville de Courseulles au public. Un spectacle pyro-musical : des artifices envoyés en synchronisation avec une bande-son. Cinq artificiers arrivent dès 8h du matin, et l'installent jusqu'à 19h, tout doit être prêt pour le soir même. Le ponton de la jetée est parsemé de cartons, contenant les précieuses fusées. Il s'étale sur trois zones de tirs, dont deux identiques et synchronisées. Michael Roalem est le responsable de l'installation, il explique qu'"un feu d'artifice c'est la sécurité avant tout, pendant la préparation, et surtout pendant le spectacle". Au minimum 6 000 pétards vont être tirés, de quoi embraser toute la côte de Courseulles, pour un moment éblouissant.

Plus besoin d'allumer les pétards un à un, "nous avons du matériel de pointe". Tout se fait par câbles conducteurs, reliés à des dizaines de mallettes télécommandées. "Ensuite, je lance tout depuis ma console de guidage."

Les artificiers relient chaque paquet aux câbles. "Ça fait des dizaines d'années qu'on ne se sert plus du feu, tout se fait par impulsions électriques." Avantage : aucun risque d'allumer les mèches par mégarde…

Pour le bouquet final, ce sont des artifices appelés "bombes" qui sont envoyés. "Celle-ci est un gros calibre : 75mm, mais derrière, il y en a de 100mm". Celles de 75mm, par exemple, auront un diamètre de 75m une fois explosées.

Le public afflue des heures avant le spectacle. A la nuit tombée, top départ : Michael Roalem lance le feu d'artifice à distance. C'est parti pour 14 minutes de spectacle en musique, ponctué d'acclamations ravies.